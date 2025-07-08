Parcours de commercialisation artistique 2025 - Balance paiement (Thalia)

2e versement de 250 $ + taxes (dépôt de réservation de 100 $ + taxes déjà payé). Les frais de participation sont de 550,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes et comprend 4 nuitées d’hébergement à la Villa du Lac (chambre partagée), tous les repas durant le séjour (chef privé - cuisine végétale, biologique et locale), 30 heures de formation professionnelle (10 modules de formation) et le matériel de formation. Ce que vous devez prévoir de votre côté : votre déplacement à Val-Morin (covoiturage entre participantes recommandé) et toute autre dépense personnelle pour la durée du séjour.