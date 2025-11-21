Corporation d'innovation et de développement des Îles | La Vague

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À propos de cet événement

Parcours de formation en immobilier et gestion immobilière

100% virtuelle

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Volet 2 : Gestion d’immeubles locatifs (hiver 2026)
977,29 $

Début 18 février 9h (10h aux Îles)

850$ + taxes / personne
(TPS : 42.50$, TVQ : 84.79$)

Volet 1 : Initiation à l’immobilier (printemps 2026)
776,08 $

Début 15 avril, 9h (10h aux Îles)

675$ + taxes / personne
(TPS : 33.75$, TVQ : 67.33$)

Volet 1 : Initiation à l’immobilier (automne 2026)
776,08 $

Début 21 octobre, 9h (10h aux Îles)

675$ + taxes / personne
(TPS : 33.75$, TVQ : 67.33$)

Volet 2 : Gestion d’immeubles locatifs (automne 2026)
977,29 $

Début 16 septembre 9h (10h aux Îles)

850$ + taxes / personne
(TPS : 42.50$, TVQ : 84.79$)

Parcours complet (Volet 1 & 2)
1 494,68 $

Dates flexibles printemps, automne ou hiver
1300$ + taxes / personne (TPS : 65$, TVQ : 129.68$)

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