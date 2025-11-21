Parcours de formation en immobilier et gestion immobilière

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À propos de cet événement
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Début 18 février 9h (10h aux Îles)
850$ + taxes / personne
(TPS : 42.50$, TVQ : 84.79$)
Début 15 avril, 9h (10h aux Îles)
675$ + taxes / personne
(TPS : 33.75$, TVQ : 67.33$)
Début 21 octobre, 9h (10h aux Îles)
675$ + taxes / personne
(TPS : 33.75$, TVQ : 67.33$)
Début 16 septembre 9h (10h aux Îles)
850$ + taxes / personne
(TPS : 42.50$, TVQ : 84.79$)
Dates flexibles printemps, automne ou hiver
1300$ + taxes / personne (TPS : 65$, TVQ : 129.68$)
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