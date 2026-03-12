Organisé par

Sporobole

À propos de cet événement

TEST Parcours fonderie Module 4 : Patines sur bronze [RESTREINT]

Artistes, créateurs.rices et travailleurs culturels
Gratuit

10 restants

250 + tx, soutenu par le CFC, tarif réservé aux artistes, créateurs.rices et travailleurs culturels (professionnels ou en voie de professionnalisation).
Si votre candidature est acceptée, vous recevrez des instructions détaillées sur la manière de nous envoyer votre paiement afin de confirmer votre inscription.

Membres du CMAQ
Gratuit

10 restants

Deux places disponibles. Premier arrivé, premier servi.
250 + tx, soutenu par le CFC, tarif réservé aux artistes, créateurs.rices et travailleurs culturels (professionnels ou en voie de professionnalisation).
Si votre candidature est acceptée, vous recevrez des instructions détaillées sur la manière de nous envoyer votre paiement afin de confirmer votre inscription.

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