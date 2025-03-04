Parcours gestionnaire éclairé - Sainte-Adèle

Organisé par
À propos de cet événement
24 SEPTEMBRE 2025 / Gestion des conflits
Avec ce module vous apprendrez à identifier les origines des tensions, à analyser les dynamiques relationnelles, et à adopter une approche structurée pour désamorcer les désaccords.
COMPLET-1 OCTOBRE 2025 / L'art de déléguer
Ce module explore les fondements et les pratiques de la délégation et de la responsabilisation. Les participants apprendront à identifier les obstacles à une délégation efficace, à structurer des plans de délégation clairs et à instaurer une culture de confiance et de responsabilité au sein de leur équipe.
COMPLET - 8 OCTOBRE 2025 / Gestion du changement -1
Ce module vise à fournir aux participants les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer avec succès dans des environnements de travail en constante mutation.
6 NOVEMBRE 2025 / Collaborer pour exceller
Ce module met en lumière l’importance d’une culture de service à la clientèle interne, où chaque collaborateur est vu comme un client interne et où la collaboration devient un levier essentiel pour la réussite collective.
13 NOVEMBRE 2025 / Cycle de vie d'un.e employé.e - 1
Ce module se concentre sur les premières étapes du cycle de vie d’un employé : l’attraction, le recrutement, et l’intégration. À travers des concepts clés, des outils pratiques et des exercices interactifs, les participants apprendront à développer une marque employeur forte, à structurer des processus de recrutement efficaces et à concevoir des programmes d’intégration engageants.
25 NOVEMBRE / Développer vos habiletés de gestion
Ce module s’adresse autant aux nouveaux gestionnaires qu’à ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences en gestion et en leadership.
13 JANVIER 2026 / Gestion du changement- 2
Ce module permettra aux participants de passer de la compréhension des préoccupations liées au changement à l’action concrète. En s’appuyant sur des exercices interactifs et des études de cas issus de situations professionnelles, les participants seront guidés pour identifier les besoins spécifiques des équipes et des collaborateurs à chaque étape du processus de changement
27 JANVIER 2026 / L'art de déléguer
Ce module explore les fondements et les pratiques de la délégation et de la responsabilisation. Les participants apprendront à identifier les obstacles à une délégation efficace, à structurer des plans de délégation clairs et à instaurer une culture de confiance et de responsabilité au sein de leur équipe.
3 FÉVRIER 2026 / Naviguer dans un cadre règlementé
Ce module vise à fournir aux gestionnaires les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage complexe des lois du travail, en comprenant leurs droits et responsabilités en tant qu'employeurs, ainsi que les droits des employés
17 MARS 2026 / Cycle de vie d'un.e employé.e - 2
Ce deuxième module se concentre sur les étapes de développement, de rétention et de séparation dans le cycle de vie d’un·e employé·e. Les participants apprendront à renforcer l’engagement durable grâce à une reconnaissance efficace et à gérer les départs de manière respectueuse et stratégique.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!