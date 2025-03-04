Organisé par

Parcours gestionnaire éclairé - Sainte-Adèle

252 Bd de Sainte-Adèle

Sainte-Adèle, QC J8B 0K6, Canada

Gestion des conflits -24 septembre 2025
86,23 $

24 SEPTEMBRE 2025 / Gestion des conflits
Avec ce module vous apprendrez à identifier les origines des tensions, à analyser les dynamiques relationnelles, et à adopter une approche structurée pour désamorcer les désaccords.

L'art de déléguer -COMPLET
86,23 $

COMPLET-1 OCTOBRE 2025 / L'art de déléguer
Ce module explore les fondements et les pratiques de la délégation et de la responsabilisation. Les participants apprendront à identifier les obstacles à une délégation efficace, à structurer des plans de délégation clairs et à instaurer une culture de confiance et de responsabilité au sein de leur équipe.

Gestion du changement - 1 -COMPLET
86,23 $

COMPLET - 8 OCTOBRE 2025 / Gestion du changement -1
Ce module vise à fournir aux participants les outils et les stratégies nécessaires pour naviguer avec succès dans des environnements de travail en constante mutation.

Collaborer pour exceller - 6 novembre 2025
86,23 $

6 NOVEMBRE 2025 / Collaborer pour exceller
Ce module met en lumière l’importance d’une culture de service à la clientèle interne, où chaque collaborateur est vu comme un client interne et où la collaboration devient un levier essentiel pour la réussite collective.

Cycle de vie d'un.e employé.e - 1 - 13 novembre 2025
86,23 $

13 NOVEMBRE 2025 / Cycle de vie d'un.e employé.e - 1
Ce module se concentre sur les premières étapes du cycle de vie d’un employé : l’attraction, le recrutement, et l’intégration. À travers des concepts clés, des outils pratiques et des exercices interactifs, les participants apprendront à développer une marque employeur forte, à structurer des processus de recrutement efficaces et à concevoir des programmes d’intégration engageants.

Développer vos habiletés de gestion - 25 novembre 2025
86,23 $

25 NOVEMBRE / Développer vos habiletés de gestion
Ce module s’adresse autant aux nouveaux gestionnaires qu’à ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences en gestion et en leadership.

Gestion du changement - 2 - 13 janvier 2026
86,23 $

13 JANVIER 2026 / Gestion du changement- 2
Ce module permettra aux participants de passer de la compréhension des préoccupations liées au changement à l’action concrète. En s’appuyant sur des exercices interactifs et des études de cas issus de situations professionnelles, les participants seront guidés pour identifier les besoins spécifiques des équipes et des collaborateurs à chaque étape du processus de changement

L'art de déléguer - 27 janvier 2026
86,23 $

27 JANVIER 2026 / L'art de déléguer
Ce module explore les fondements et les pratiques de la délégation et de la responsabilisation. Les participants apprendront à identifier les obstacles à une délégation efficace, à structurer des plans de délégation clairs et à instaurer une culture de confiance et de responsabilité au sein de leur équipe.

Naviguer dans un cadre règlementé - 3 février 2026
86,23 $

3 FÉVRIER 2026 / Naviguer dans un cadre règlementé
Ce module vise à fournir aux gestionnaires les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage complexe des lois du travail, en comprenant leurs droits et responsabilités en tant qu'employeurs, ainsi que les droits des employés

Cycle de vie d'un.e employé.e - 2 - 17 mars 2026
86,23 $

17 MARS 2026 / Cycle de vie d'un.e employé.e - 2
Ce deuxième module se concentre sur les étapes de développement, de rétention et de séparation dans le cycle de vie d’un·e employé·e. Les participants apprendront à renforcer l’engagement durable grâce à une reconnaissance efficace et à gérer les départs de manière respectueuse et stratégique.

