Parcours sonore - L'école buissonnière

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À propos de cet événement
Sélectionner ce billet si vous avez choisi un créneau entre 13h à 16h. Accès à un casque d'écoute et téléphone pour la durée du parcours de 45 minutes environ. À noter : Le parcours marché en sentier comprend un dénivelé important et plusieurs marches, non complètement accessible.
Sélectionner ce billet si vous avez choisi le créneau de 19h. Accès à un casque d'écoute, téléphone et bâton de marche lumineux (1 pou 2 personnes) pour la durée du parcours de 45 minutes environ. À noter : Le parcours marché en sentier comprend un dénivelé important et plusieurs marches, non complètement accessible.
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