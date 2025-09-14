Parcours sonore - L'école buissonnière

Sélectionner ce billet si vous avez choisi le créneau de 19h. Accès à un casque d'écoute, téléphone et bâton de marche lumineux (1 pou 2 personnes) pour la durée du parcours de 45 minutes environ. À noter : Le parcours marché en sentier comprend un dénivelé important et plusieurs marches, non complètement accessible.