Chez Nelson café-bistro

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Parent-bénévole 2026 • Projet d'alimentation scolaire École St-Denis

290 Rue du Collège

Saint-Denis-sur-Richelieu, QC J0H 1K0, Canada

Parent-bénévole pour mise en place des fruits
Gratuit

Afin de maintenir la présentation de la table de fruits en libre-service, ce mandat bénévole consisterait à la manière d'un-e étalagiste de replacer les fruits et veiller à ce que les bacs et contenants soient suffisamment remplis et propre. Il peut s'agir de quelques minutes par jour le matin ou à la fin des classes.

Parent-bénévole pour le service des repas
Gratuit

Le mandat de bénévole aidant aux services des repas consiste à être présent le mercredi ou le vendredi entre 10h45 et 12h45, afin de servir le repas puis de rincer la vaisselle et la mettre au lave-vaisselle.

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