Parentalité au grand air ... en ville !

Le billet est valide pour une personne.

Merci de nous aviser de votre incapacité à participer dans un délai de 48 heures avant l’atelier. Cela permettra à une autre personne de profiter de l’atelier.



L’atelier est offert gracieusement par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Une contribution de 5 $ est demandée afin de soutenir les frais liés à l’organisation des activités chez Unis pour les petits.