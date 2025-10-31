Parkinson Outaouais

Gâteau aux fruits
Gâteau aux fruits
30 $

Gâteau aux fruits de luxe de 900g, dans une boite métallique.

Gâteau aux cerises
Gâteau aux cerises
30 $

Gâteau aux cerises fait avec du beurre, de 750g, dans une boite métallique.

Duo de confitures
Duo de confitures
20 $

Duo de confitures de Miss marmelades.

Tasse
20 $

Tasse isotherme à l'effigie de Parkinson Outaouais

sac
10 $

sac de course à l'effigie de Parkinson Outaouais

Bande dessinée Parkinson
20 $

Bande dessinée informative sur les symptômes de la maladie, rédigée par Parkinson Québec

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!