Gâteau aux fruits de luxe de 900g, dans une boite métallique.
Gâteau aux cerises fait avec du beurre, de 750g, dans une boite métallique.
Duo de confitures de Miss marmelades.
Tasse isotherme à l'effigie de Parkinson Outaouais
sac de course à l'effigie de Parkinson Outaouais
Bande dessinée informative sur les symptômes de la maladie, rédigée par Parkinson Québec
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!