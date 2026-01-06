Paroles d'Unité : des mots à mettre en pratique [au profit de l'organisme]

Offert par
À propos de cette boutique
Taille unique, ajustable. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la casquette : 18,97$
Marge de profit : 45,8%
Soutien direct à l'organisme : 16,03$
Taille unique, ajustable. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la casquette : 18,97$
Marge de profit : 45,8%
Soutien direct à l'organisme : 16,03$
Small, femme. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 48,99$
Marge de profit : 38,8 %
Soutien direct à l'organisme : 31,01 $
Médium, femme. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 48,99$
Marge de profit : 38,8 %
Soutien direct à l'organisme : 31,01 $
Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la tasse : 10,12$
Marge de profit : 43,8 %
Soutien direct à l'organisme : 7,89 $
Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité.
Prix à l'Unité pour manufacturer la tasse : 10,12$
Marge de profit : 43,8 %
Soutien direct à l'organisme : 7,89 $
LARGE. Hommes. (précommande, délai de 10 à 14 jours). Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
X-LARGE. Hommes. (précommande, délai de 10 à 14 jours). Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
Médium, pour femmes.Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 43,99$
Marge de profit : 45,8 %
Soutien direct à l'organisme : 37,17 $
Médium, pour femmes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
Large, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx
Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $
Médium, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx
Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $
Small, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx
Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $
2XL, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx
Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $
Small, pour femmes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 43,99$
Marge de profit : 45,8 %
Soutien direct à l'organisme : 37,17 $
Large, pour hommes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
X-Large, pour hommes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
Large, pour hommes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
Small, pour femmes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
X-Large, pour hommes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$
Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!