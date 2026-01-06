Unité Domrémy de Ste-Thérèse

Paroles d'Unité : des mots à mettre en pratique [au profit de l'organisme]

Casquette *14 rencontres, debout et habillé* NOIR item
Casquette *14 rencontres, debout et habillé* NOIR
35 $

Taille unique, ajustable. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la casquette : 18,97$

Marge de profit : 45,8%
Soutien direct à l'organisme : 16,03$

Casquette *14 rencontres, debout et habillé* BLANC item
Casquette *14 rencontres, debout et habillé* BLANC
35 $

Taille unique, ajustable. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la casquette : 18,97$

Marge de profit : 45,8%
Soutien direct à l'organisme : 16,03$

Coton ouaté - SMALL *14 rencontres* pour Femmes - NOIR item
Coton ouaté - SMALL *14 rencontres* pour Femmes - NOIR
80 $

Small, femme. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 48,99$

Marge de profit : 38,8 %
Soutien direct à l'organisme : 31,01 $

Coton ouaté - Medium *14 rencontres* pour Femmes - NOIR item
Coton ouaté - Medium *14 rencontres* pour Femmes - NOIR
80 $

Médium, femme. Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 48,99$

Marge de profit : 38,8 %
Soutien direct à l'organisme : 31,01 $

Tasse à café *14 rencontres* Blanc item
Tasse à café *14 rencontres* Blanc
18 $

Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer la tasse : 10,12$

Marge de profit : 43,8 %
Soutien direct à l'organisme : 7,89 $

Tasse à café *Unité Domrémy citation* Blanc item
Tasse à café *Unité Domrémy citation* Blanc
18 $

Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité.

Prix à l'Unité pour manufacturer la tasse : 10,12$

Marge de profit : 43,8 %
Soutien direct à l'organisme : 7,89 $

Coton ouaté - 14 - LARGE pour Hommes - NOIR item
Coton ouaté - 14 - LARGE pour Hommes - NOIR
85 $

LARGE. Hommes. (précommande, délai de 10 à 14 jours). Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

Coton ouaté - 14 r- X-LARGE pour Hommes - NOIR item
Coton ouaté - 14 r- X-LARGE pour Hommes - NOIR
85 $

X-LARGE. Hommes. (précommande, délai de 10 à 14 jours). Concept tiré de l'atelier sur la dépendance affective invitant les participants à prendre leur temps dans le développement d'une nouvelle relation avant d'investir la sphère intime.
Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

[Précommande] Coton ouaté - Medium pour Femmes - NOIR item
[Précommande] Coton ouaté - Medium pour Femmes - NOIR
80 $

Médium, pour femmes.Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 43,99$

Marge de profit : 45,8 %
Soutien direct à l'organisme : 37,17 $

[Précommande] Coton ouaté - Medium pour Femmes - Marron item
[Précommande] Coton ouaté - Medium pour Femmes - Marron
80 $

Médium, pour femmes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

[Précommande] Coton ouaté OUI - Large pour Femmes - Noir item
[Précommande] Coton ouaté OUI - Large pour Femmes - Noir
80 $

Large, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx

Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $

[Précommande] Coton ouaté OUI - Medium pour Femmes - Noir item
[Précommande] Coton ouaté OUI - Medium pour Femmes - Noir
80 $

Médium, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx

Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $

[Précommande] Coton ouaté OUI - Small pour Femmes - Noir item
[Précommande] Coton ouaté OUI - Small pour Femmes - Noir
80 $

Small, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx

Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $

[Précommande] Coton ouaté OUI - 2XL pour Femmes - Blanc item
[Précommande] Coton ouaté OUI - 2XL pour Femmes - Blanc
80 $

2XL, pour femmes. Slogan « Dire non, c'est se dire oui »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 42,95$+tx

Marge de profit : 38 %
Soutien direct à l'organisme : 32,00 $

[Précommande] Coton ouaté - Small pour Femmes - NOIR item
[Précommande] Coton ouaté - Small pour Femmes - NOIR
80 $

Small, pour femmes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 43,99$

Marge de profit : 45,8 %
Soutien direct à l'organisme : 37,17 $

[Précommande] Coton ouaté - Large pour hommes - NOIR item
[Précommande] Coton ouaté - Large pour hommes - NOIR
85 $

Large, pour hommes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

[Précommande] Coton ouaté - X-Large pour hommes - NOIR item
[Précommande] Coton ouaté - X-Large pour hommes - NOIR
85 $

X-Large, pour hommes. Slogan du Podcast « La où la liberté t'attends » ainsi que logo de l'Unité. Précommande, délai de 7 à 10 jours.

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

Club.Coton ouaté - Large pour hommes - NOIR item
Club.Coton ouaté - Large pour hommes - NOIR
85 $

Large, pour hommes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

Club.Coton ouaté - Small pour femmes - Bleu item
Club.Coton ouaté - Small pour femmes - Bleu
80 $

Small, pour femmes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

Club.Coton ouaté - X-Large pour hommes - NOIR item
Club.Coton ouaté - X-Large pour hommes - NOIR
85 $

X-Large, pour hommes. Slogan du « Club des autonomes affectifs »

Prix à l'Unité pour manufacturer le vêtement : 56,95$

Marge de profit : 33 %
Soutien direct à l'organisme : 28,05 $

