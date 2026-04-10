Parrainer un enfant!

Centre communautaire Drummondville-Sud Inc.

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Date du tirage 30 juin 17h


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10 $
Cela inclut 3 billets

Courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 1500$

Date du tirage 30 juin 17h


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20 $
Cela inclut 8 billets

Courez la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 1500$

Date du tirage 30 juin 17h


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