PARTAGE, au coeur du Saguenay-Le Fjord

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À propos de cet événement
Joignez-vous à nous pour une fête conviviale réunissant des personnes de tous horizons autour d’un repas partagé, d’activités ludiques et de belles occasions d’échanger, de créer des liens et de célébrer la richesse de notre communauté. Organisée par Place aux jeunes Saguenay-Le Fjord
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