CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY INC.
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À propos de cet événement

Ventes fermées

PARTAGE, au coeur du Saguenay-Le Fjord

49 Rue Lafontaine

Chicoutimi, QC G7H 4T7, Canada

Admission générale
Gratuit

Joignez-vous à nous pour une fête conviviale réunissant des personnes de tous horizons autour d’un repas partagé, d’activités ludiques et de belles occasions d’échanger, de créer des liens et de célébrer la richesse de notre communauté. Organisée par Place aux jeunes Saguenay-Le Fjord

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