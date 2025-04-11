Partage Beechwood

Votre billet comprend : Les taxes et un don de $50 a Partage Vanier. Vous recevrez aussi l'accès au dîner le plus EXCLUSIF au sein des arbres et des âmes du Cimetière Beechwood. Un repas complet préparé par le chef Dave Godsoe du restaurant e18hteen, incluant des cocktails et des mocktails, des accords mets-vins, et le pourboire. Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé pour fins d'impôt.

Votre billet comprend : Les taxes et un don de $50 a Partage Vanier. Vous recevrez aussi l'accès au dîner le plus EXCLUSIF au sein des arbres et des âmes du Cimetière Beechwood. Un repas complet préparé par le chef Dave Godsoe du restaurant e18hteen, incluant des cocktails et des mocktails, des accords mets-vins, et le pourboire. Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé pour fins d'impôt.

Plus de détails...