Marcher Autrement au Québec

Offert par

Marcher Autrement au Québec

À propos des adhésions

Ajouter un don pour Marcher Autrement au Québec

$

Ventes fermées

Partenaire officiel 2025

Forfait "de passage"
150 $

Pas d'expiration

150$/publication, maximum 2 publications/mois.
Forfait: TOUS les chemins.
250 $

Pas d'expiration

250$/année 2025. De notre cœur au vôtre, MERCI.
Forfait AMI pour tous les chemins.
500 $

Pas d'expiration

500$/année 2025, pour encore plus d'avantages. De notre cœur au vôtre, MERCI.
Forfait PRIVILÉGIÉ
1 000 $

Pas d'expiration

1000$/année 2025. Pour un soutien absolu. De notre cœur au vôtre, MERCI.
Forfait ASSOCIATION
500 $

Pas d'expiration

500$/année 2025. De notre cœur au vôtre. Merci. *Vous pouvez ajouter un montant sous forme de DON afin d'offrir une somme substantielle et ainsi contribuer significativement à l'organisme (voir plus bas).
Forfait ENTREPRISE
1 000 $

Pas d'expiration

1000$/année 2025. *Vous pouvez ajouter un montant sous forme de DON afin d'offrir une somme substantielle et ainsi contribuer significativement à l'organisme (voir plus bas).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!