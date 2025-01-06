Partenaire officiel 2025

500$/année 2025, pour encore plus d'avantages.
De notre cœur au vôtre, MERCI.
Forfait PRIVILÉGIÉ
1 000 $
Pas d'expiration
1000$/année 2025. Pour un soutien absolu.
Forfait ASSOCIATION
500 $
Pas d'expiration
500$/année 2025. De notre cœur au vôtre. Merci.
*Vous pouvez ajouter un montant sous forme de DON afin d'offrir une somme substantielle et ainsi contribuer significativement à l'organisme (voir plus bas).
Forfait ENTREPRISE
1 000 $
Pas d'expiration
1000$/année 2025.
*Vous pouvez ajouter un montant sous forme de DON afin d'offrir une somme substantielle et ainsi contribuer significativement à l'organisme (voir plus bas).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!