Partenaire Soirée d'Enfer 2025

Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans. La page de l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux.
Inclus : 4 billets d'entrée VIP / Possibilité d'offrir un objet promotionnel, limousine, bancs réservés pour spectacle et accès à la zone VIP. Photobooth à l’effigie de votre entreprise + votre logo sur photos/vidéos. Logo sur nos écrans
On vous mentionne ici : discours de remerciements.
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier *ouvert à vos demandes
spéciales
Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans. La page
de l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : 4 billets d'entrée VIP / Possibilité d'offrir un objet
promotionnel, limousine, bancs réservés pour spectacle
et accès à la zone VIP.
Rencontre VIP et photo avec l' artiste
Scène habillée du logo de votre entreprise
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier *ouvert à vos demandes spéciales
Votre logo ici : Nos écrans. La page de
l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Affichage multiple de vos logos près des animations et à
l'accueil. 2 billets d'entrée VIP, limousine et bancs
réservés pour spectacles et accès à la zone VIP
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : Nos écrans. La page del’événement du site Internet
de la Fondation. Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Cercueil à l'effigie de votre entreprise (remplie de bonbons)
Possibilité d'intégrer un article promotionnel.
2 billets d'entrée VIP, limousine et bancs réservés pour spectacles
et accès à la zone VIP
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : Nos écrans, la page de
l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Espace Tarot à l'éffigie de votre entreprise
2 billets d'entrées générale + 1 consultation Tarot
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans.
La page de l’événement du site Internet de la Fondation et sur
le site de l'encan.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Espace Encan à l'éffigie de votre entreprise
+ 2 billets d'entrée générale
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans. La
page de
l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Espace bar à l'éffigie de votre entreprise + 2 billets
d'entrée générale
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : tous les documents de sollicitation, nos écrans.
La page de l’événement du site Internet de la Fondation.
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Inclus : Espace Nourriture à l'éffigie de votre entreprise
+ 2 billets d'entrée générale
On vous mentionne ici : discours de remerciements
Courriel de remerciements aux participants avec hyperlien vers
votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
Votre logo ici : sur nos écrans
On vous mentionne ici : Courriel de remerciements aux
participants avec hyperlien vers votre site internet.
Réseaux sociaux lors du résultat financier
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing