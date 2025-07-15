Partenaires commanditaires / Mini-Golf Nocturne Brunet

Partenaires de parcours 500 $ (maximum 6)



Visibilité sur le parcours tout au long de l’événement

Affichage personnalisé sur les lieux stratégiques du parcours

Reconnaissance verbale lors de la soirée

Présence sur les réseaux sociaux avant l’événement

Occasion de contribuer au jeu d’animation ($)

Remerciement sur les réseaux sociaux après l’événement