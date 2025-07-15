Partenaires commanditaires / Mini-Golf Nocturne Brunet

Partenaires de défi 100 $ (maximum 18)
Un trou porte le nom de l’entreprise
Affichage de votre logo (8 1/2 x 11)
Remerciement de groupe sur les réseaux sociaux après l’événement
Partenaires de parcours 500 $ (maximum 6)
Visibilité sur le parcours tout au long de l’événement
Affichage personnalisé sur les lieux stratégiques du parcours
Reconnaissance verbale lors de la soirée
Présence sur les réseaux sociaux avant l’événement
Occasion de contribuer au jeu d’animation ($)
Remerciement sur les réseaux sociaux après l’événement
Partenaire d’avant partie 600 $ (1 seul)
Vous offrez la première consommation à tous les joueurs.
Visibilité dès l’arrivée des mini golfeurs.
Affichage : bannières, panneaux coroplast, gazebo (doit être fourni par l’entreprise)
Reconnaissance verbale lors de la soirée
Présence sur les réseaux sociaux avant l’événement
Occasion de contribuer au jeu d’animation ($)
Remerciement sur les réseaux sociaux après l’événement
Partenaire officiel 1 000 $ (1 seul)
L’événement porte le nom de votre entreprise
Visibilité renforcée avant, pendant et après l’activité sur les réseaux sociaux
Affichage : bannières, panneaux coroplast, gazebo, auto(doit être fourni par l’entreprise)
Reconnaissance verbale lors de la soirée
Affichage personnalisé sur les lieux Jeu d’animation avec le nom de l’entreprise
Remerciement les réseaux sociaux après l’événement
Trou surprise : une roue de fortune y déterminera le breuvage alcoolisé que nos mini golfeurs devront affronter ! Visibilité: Votre entreprise sera identifié sur la roue.
$
