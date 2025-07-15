Partenaires commanditaires / Mini-Golf Nocturne Brunet

140 Rue de la Gare

Disraeli, QC G0N 1E0, Canada

Partenaires de défi 100 $
100 $

Partenaires de défi 100 $ (maximum 18)

Un trou porte le nom de l’entreprise

Affichage de votre logo (8 1/2 x 11)

Remerciement de groupe sur les réseaux sociaux après l’événement

Partenaires de parcours 500 $
500 $

Partenaires de parcours 500 $ (maximum 6)

Visibilité sur le parcours tout au long de l’événement

Affichage personnalisé sur les lieux stratégiques du parcours

Reconnaissance verbale lors de la soirée

Présence sur les réseaux sociaux avant l’événement

Occasion de contribuer au jeu d’animation ($)

Remerciement sur les réseaux sociaux après l’événement

Partenaire d'avant partie
600 $

Partenaire d’avant partie 600 $ (1 seul)


Vous offrez la première consommation à tous les joueurs.

Visibilité dès l’arrivée des mini golfeurs.

Affichage : bannières, panneaux coroplast, gazebo (doit être fourni par l’entreprise)

Reconnaissance verbale lors de la soirée

Présence sur les réseaux sociaux avant l’événement

Occasion de contribuer au jeu d’animation ($)

Remerciement sur les réseaux sociaux après l’événement

Partenaire officiel 1000 $
1 000 $

Partenaire officiel 1 000 $ (1 seul)

L’événement porte le nom de votre entreprise

Visibilité renforcée avant, pendant et après l’activité sur les réseaux sociaux

Affichage : bannières, panneaux coroplast, gazebo, auto(doit être fourni par l’entreprise)

Reconnaissance verbale lors de la soirée

Affichage personnalisé sur les lieux Jeu d’animation avec le nom de l’entreprise

Remerciement les réseaux sociaux après l’événement

Jeu Alcool Roue de Fortune
50 $

Trou surprise : une roue de fortune y déterminera le breuvage alcoolisé que nos mini golfeurs devront affronter ! Visibilité: Votre entreprise sera identifié sur la roue.

Ajouter un don pour Centre de stimulation l'Intercom

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!