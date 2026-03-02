Partenaires de BCQ

1 000 $ + taxes pour un an.

*Attention, vous pouvez ajuster le frais de transaction accordé à la plateforme Zeffy entre 0 $ et le montant désiré.

Tous les avantages Argent.

Invitation gratuite à nos évènements et temps d'allocation accordé.

Espace d'exposition réservé pour votre entreprise lors de la journée champêtre.

Présentation supplémentaire de votre entreprise dans l'infolettre (2).

Mention (présentation avec logo) ou temps de parole lors de notre AGA annuelle.

Avantages pour les partenaires :