Bleuet Corymbe Québec, coopérative

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Bleuet Corymbe Québec, coopérative

À propos des adhésions

Partenaires de BCQ

Or
1 149,75 $

1 000 $ + taxes pour un an.

*Attention, vous pouvez ajuster le frais de transaction accordé à la plateforme Zeffy entre 0 $ et le montant désiré.

  • Tous les avantages Argent.
  • Invitation gratuite à nos évènements et temps d'allocation accordé.
  • Espace d'exposition réservé pour votre entreprise lors de la journée champêtre.
  • Présentation supplémentaire de votre entreprise dans l'infolettre (2).
  • Mention (présentation avec logo) ou temps de parole lors de notre AGA annuelle.

Avantages pour les partenaires :

  • Visibilité accrue auprès des producteurs et des acteurs de la filière.
  • Reconnaissance comme acteur clé du développement agricole.
  • Opportunité de réseautage avec les leaders du secteur.
Argent
574,88 $

500 $ + taxes pour un an.

*Attention, vous pouvez ajuster le frais de transaction accordé à la plateforme Zeffy entre 0 $ et le montant désiré.

  • Affichage de votre logo sur notre site web et nos documents officiels.
  • Mention dans nos infolettres (1) et évènements (ex. : journée champêtre). (L'infolettre est envoyée plus largement dans l'industrie : 100 abonnés)
  • Publication dédiée à votre entreprise sur les réseaux sociaux de l'association (chaque année).

Avantages pour les partenaires :

  • Visibilité accrue auprès des producteurs et des acteurs de la filière.
  • Reconnaissance comme acteur clé du développement agricole.
  • Opportunité de réseautage avec les leaders du secteur.
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