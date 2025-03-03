Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Fonds de dotation Le Chapeau)
À propos de cet événement
Partenaires et Grands Partenaires de la campagne majeure de financement 2023-2025
Partenaire NDL
1 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Partenaire Bronze
5 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Partenaire Argent
10 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur les réseaux sociaux du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Partenaire Or
25 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Offre de visibilité pour un espace au choix parmi les suivants pour une période de 10 ans: * Un vestiaire sportif (4), * Un local de rencontre (1); *L'alcôve à la cafétéria (1);
- Portrait de votre entreprise dans l'infolettre du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur les réseaux sociaux du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Grand Partenaire Platine
50 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Offre de visibilité à l'entrée d'un local au choix parmi les suivants pour une période de 10 ans:
* Salle d'entraînement (1); Salle de danse (1); Salle multifonctionnelle (1); Local robotique (1); Espace désigné à la cafétéria (1);
- Invitation à la soirée de reconnaissance des Grands Partenaires et visite privée du projet;
- Portrait de votre entreprise dans l'infolettre du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur les réseaux sociaux du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Grand Partenaire Diamant
100 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
- Offre de visibilité à l'intérieur d'un de nos gymnases pour une période de 10ans (3);
- Invitation à la soirée de reconnaissance des Grands Partenaires et visite privée du projet;
- Portrait de votre entreprise dans l'infolettre du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur les réseaux sociaux du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
Grand Partenaire Étoile
250 000 $
Notre programme de reconnaissance vous offre:
-Offre de visibilité à l'extérieur du nouveau bloc sportif pour une période de 10 ans (1);
- Invitation à la soirée de reconnaissance des Grands Partenaires et visite privée du projet;
- Portrait de votre entreprise dans l'infolettre du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur les réseaux sociaux du Collège;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le site de la campagne;
- Votre nom ou celui de votre entreprise et son logo sur le mur des partenaires à l'entrée du nouveau bloc sportif.
