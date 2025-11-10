Partenaires financiers Les philanthropes - Troupe de théâtre

Valide pour un an
Vous n’êtes pas que dans la salle : vous faites partie du spectacle.
- Mention sur nos réseaux sociaux
Valide pour un an
Sans vous, le rideau ne se lèverait pas !
- Logo dans le programme virtuel
- Mention sur nos réseaux sociaux
- Paire de billet pour la production annuelle
Valide pour un an
Votre soutien fait briller nos comédiens.
- Logo dans le programme virtuel, sur les affiches et réseaux sociaux
- 2 billets VIP *
- Mention sur scène
- Visibilité au bar
Valide pour un an
Votre engagement mérite une ovation debout.
- Logo sur toutes les communications
- 4 billets VIP *
- Mention dans le discours d’ouverture
- Présence au photoboot, visibilité au bar et AJOUT D’UNE ACTIVATION SPÉCIALE
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!