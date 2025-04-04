Partenaires - Les Soirées inédites

3980 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2W 2M2, Canada

Présentateur officiel des Soirées inédites 2025 item
5 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets
Mention/logo dans toutes les communications relatives à l’événement en tant que Présentateur officiel exclusif de la 6e éditions des Soirées inédites Présentateur officiel de la tournée de notre spectacle GROS GARS au Québec durant la saison 2025-2026 Mention/logo du partenaire dans les capsules vidéo promotionnelles de l’événement qui ont cumulé plus de 50 000 vues lors des dernières éditions Bar identifié au nom du partenaire lors des Soirées inédites 2025 Deux billets VIP avec cadeau signature (valeur 600 $) Deux billets + expérience théâtre (valeur de 450 $) Possibilité d’allocution lors de la soirée Mention/logo primaire sur le mur à photo à l’accueil de la soirée Mention du partenaire dans le mot de bienvenue lors de la soirée Mention/logo sur le site web officiel de l’événement Mention/logo sur les différentes plates-formes de La Banquette arrière Insertion d’un espace publicitaire sur le site internet de La Banquette arrière qui renvoie au site du partenaire Reçu pour fins d’impôts de 4 590 $ ou émission d’une facture
Partenaire Or - Les Soirées inédites 2025 item
2 500 $
C'est un billet groupe, il inclut 4 billets
Cocktail de bienvenu identifié au nom du partenaire et distribué à tous les invités à leur arrivée à la soirée Quatre billets réguliers pour la soirée (valeur de 600 $) Mention/logo à titre de Partenaire Or dans les communications relatives à l’événement Mention/logo secondaire sur le mur à photo à l’accueil de la soirée Mention du partenaire dans le mot de bienvenue lors de la soirée Mention/logo sur le site web officiel de l’événement Mention/logo sur les différentes plates-formes de La Banquette arrière Reçu pour fins d’impôts de 2 260 $ ou émission d’une facture
Partenaire Argent - Les Soirées inédites 2025 item
1 250 $
C'est un billet groupe, il inclut 2 billets
Deux billets réguliers pour Les Soirées inédites 2025 (valeur de 375 $) Mention/logo à titre de Partenaire argent dans les communications relatives à l’événement Mention/logo sur le mur à photo à l’accueil de la soirée Mention du partenaire dans le mot de bienvenue lors de la soirée Mention/logo sur le site web officiel de l’événement Mention/logo sur les différentes plates-formes de La Banquette arrière Reçu pour fins d’impôts de 1 130 $ ou émission d’une facture
Partenaire Bronze - Les Soirées inédites item
500 $
Un billet régulier pour Les Soirées inédites 2025 (valeur de 175 $) Mention/logo sur le mur à photo à l’accueil de la soirée Mention/logo sur le site web officiel de l’événement Mention/logo sur les différentes plates-formes de La Banquette arrière Reçu pour fins d’impôts de 440 $ ou émission d’une facture

