Fondation du Collège Trinité

Partenaires - Tournoi de golf 2026

100 Chem. du Golf

Sainte-Julie, QC J3E 1Y1, Canada

Partenaire PRÉSENTATEUR
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inclut :

-4 billets pour la journée

-4 billets de plus pour le souper

-Visibilité principale (communications, table d'accueil, voiturettes, couverture du livret concours)

-Possibilité de réseautage

-Possibilité d'allocution en soirée

Partenaire PLATINE
5 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Inclut :

-2 billets pour la journée

-6 billets de plus pour le souper

-Visibilité (site web, sur les tables aux repas)

-Possibilité de réseautage

Partenaire CANTINE 9 1/2
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inclut :

-2 billets brunch

-2 billets de plus pour le souper

-Visibilité et présence au kiosque du 9 1/2

-Visibilité (site web)

-Possibilité de réseautage

Partenaire CONCOURS
2 500 $

Inclut :

-2 billets pour la journée

-Animation d'un concours sous une tente promotionnelle sur le parcours

-Visibilité (site web, sur un trou, dans le livret de concours)

-Cadeau remis au gagnant de votre concours en votre nom

-Possibilité de réseautage

Partenaire COUP DE DÉPART
750 $

Inclut :

-Visibilité sur le tertre de départ d'un trou

