Partenariat

Réseaux sociaux 2 Publications de posts réguliers sur nos comptes Facebook et Instagram. 4 Repost et tags de vos publications pour accroître votre visibilité. Annonces et mentions spéciales sur nos réseaux sociaux.* Espace Fibromelle Location d’espace avec 15% de rabais pour une location d’au moins 4 heures. Rabais pour les membres Possibilité d’offrir des rabais ou des avantages exclusifs aux membres Fibromelle, à votre discrétion.
Publicité Mention et logo sur notre page d’accueil du site Internet Vivre100Fibromes. Réseaux sociaux 4 Publications de posts réguliers sur nos comptes Facebook et Instagram. 6 Repost et tags de vos publications sur nos réseaux sociaux pour étendre votre portée. Annonces d'actualités et mentions sur nos plateformes sociales.* Infolettre 2 articles partagées dans notre infolettre et blog. Espace Fibromelle Location d’espace avec 25% de rabais pour une location d’au moins 4 heures. Visibilité Accrue Invitation à filmer une capsule vidéo ou à participer à un podcast dédié. Rabais pour les membres Possibilité d’offrir des rabais ou des avantages exclusifs aux membres Fibromelle, à votre discrétion.
Publicité Logo sur notre page d’accueil du site Internet Vivre100Fibromes. Réseaux sociaux 6 Publications de posts réguliers sur nos comptes Facebook. et Instagram 8 Repost et tags de vos publications pour augmenter votre visibilité. Annonces d'actualités et mentions spéciales sur nos réseaux sociaux* Infolettre 4 articles partagées dans notre infolettre et blog. Espace Fibromelle Location d’espace avec 50% de rabais pour une location d’au moins 4 heures. Référencement exclusif dans notre liste distribuée aux membres Fibromelles. Possibilité d’offrir des rabais pour les membres à votre discrétion. Visibilité Accrue Invitation à filmer une capsule vidéo ou à participer à un podcast dédié.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!