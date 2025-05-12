Partenariat Buvons Les Laurentides

Partenaire Privilège item
Partenaire Privilège
CA$25,000

rate.xLeft

Valide jusqu'au 1er juin 2027
Partenaire Privilège : Un impact régional incontournable !


En devenant Partenaire Privilège de Buvons Les Laurentides, votre entreprise s’associe stratégiquement à un mouvement régional fort tout en bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle :

✨ Endos de la carte des producteurs : Votre logo en vedette à l’arrière de la carte des producteurs distribuée à grande échelle (25 000 copies), assurant une présence constante auprès des consommateurs locaux.

🍷 Endos du passeport Buvons Les Laurentides : Associez votre image à un outil incontournable pour découvrir les artisans de la région, renforçant votre notoriété à chaque utilisation.

🌐 Affichage sur le site web : Votre entreprise mise en lumière sur notre site, accessible à un large public d’adeptes des produits locaux.

🚚 Visibilité sur la buvette mobile : Votre marque s’affiche sur notre buvette mobile, présente lors des événements et festivals régionaux, pour un rayonnement direct et percutant.

📢 Présence sur toutes les publications officielles : Chaque communication de Buvons Les Laurentides portera votre signature, affirmant votre soutien aux producteurs locaux et consolidant votre image de partenaire engagé.

Saisissez cette occasion unique d’associer votre marque à un mouvement régional fort.

Partenaire OR item
Partenaire OR
CA$10,000

rate.xLeft

Valide jusqu'au 1er juin 2027
Partenaire OR : Un impact régional percutant!


En devenant Partenaire OR de Buvons Les Laurentides, votre entreprise s’associe stratégiquement à un mouvement régional fort tout en bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle :

✨Panneau sur de la carte des producteurs : Votre logo en vedette à l’intérieur de la carte des producteurs distribuée à grande échelle (25 000 copies), assurant une présence constante auprès des consommateurs locaux.

🍷 Page complète du passeport Buvons Les Laurentides : Associez votre image à un outil incontournable pour découvrir les artisans de la région, renforçant votre notoriété à chaque utilisation.

🌐 Affichage sur le site web : Votre entreprise mise en lumière sur notre site, accessible à un large public d’adeptes des produits locaux.

🚚 Visibilité sur la buvette mobile : Votre marque s’affiche sur notre buvette mobile, présente lors des événements et festivals régionaux, pour un rayonnement direct et percutant.

.

Saisissez cette occasion unique d’associer votre marque à un mouvement régional fort.

Partenaire Argent item
Partenaire Argent
CA$5,000

rate.xLeft

Valide jusqu'au 1er juin 2027
Partenaire Argent : Un impact régional éloquant!


En devenant Partenaire Argent de Buvons Les Laurentides, votre entreprise s’associe stratégiquement à un mouvement régional fort tout en bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle :

✨Demi-Panneau sur de la carte des producteurs : Votre logo en vedette à l’intérieur de la carte des producteurs distribuée à grande échelle (25 000 copies), assurant une présence constante auprès des consommateurs locaux.

🍷Demie-page du passeport Buvons Les Laurentides : Associez votre image à un outil incontournable pour découvrir les artisans de la région, renforçant votre notoriété à chaque utilisation.

🌐 Affichage sur le site web : Votre entreprise mise en lumière sur notre site, accessible à un large public d’adeptes des produits locaux.

🚚 Visibilité sur la buvette mobile : Votre marque s’affiche sur notre buvette mobile, présente lors des événements et festivals régionaux, pour un rayonnement direct et percutant.

.

Saisissez cette occasion unique d’associer votre marque à un mouvement régional fort.

Partenaire Bronze item
Partenaire Bronze
CA$2,500

rate.xLeft

Valide jusqu'au 1er juin 2027
Partenaire Bronze: Un impact régional efficace!


En devenant Partenaire Bronze de Buvons Les Laurentides, votre entreprise s’associe stratégiquement à un mouvement régional fort tout en bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle :

✨Quart de Panneau sur de la carte des producteurs : Votre logo en vedette à l’intérieur de la carte des producteurs distribuée à grande échelle (25 000 copies), assurant une présence constante auprès des consommateurs locaux.

🍷Quart de page du passeport Buvons Les Laurentides : Associez votre image à un outil incontournable pour découvrir les artisans de la région, renforçant votre notoriété à chaque utilisation.

🌐 Affichage sur le site web : Votre entreprise mise en lumière sur notre site, accessible à un large public d’adeptes des produits locaux.

.

Saisissez cette occasion unique d’associer votre marque à un mouvement régional fort.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing