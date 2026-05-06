Fondation des sports adaptés

Organisé par

Fondation des sports adaptés

À propos de cet événement

Participant vélo de montagne adapté 28 août 2026

44 Chem. des Carrières

Bromont, QC J2L 1J6, Canada

MTB 100% électrique 28 août (9h30 à 11h)
30 $

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

28 août 9h30-11h
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

MTB assistance-électrique 28 août (9h30 à 11h)
30 $

Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)

28 août 9h30-11h
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

MTB 100% électrique 28 août (12h à 13h30)
30 $

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

28 août 12h-13h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

MTB assistance-électrique 28 août (12h-13h30)
30 $

Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)

28 août 12h-13h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

MTB 100% électrique 28 août (14h à 15h30)
30 $

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

28 août 14h-15h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

MTB assistance-électrique 28 août (14h-15h30)
30 $

Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)

28 août 14h-15h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6

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