Participant vélo de montagne adapté 28 août 2026

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À propos de cet événement
Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach
28 août 9h30-11h
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)
28 août 9h30-11h
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach
28 août 12h-13h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)
28 août 12h-13h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach
28 août 14h-15h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
Modèle de vélo style assistance-électrique de marque Bowhead RX (Nécessite l'usage des mains afin de faire avancer le vélo)
28 août 14h-15h30
Parc des sommets
44 Chem. des Carrières, Bromont, QC J2L 1J6
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