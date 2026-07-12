Fondation des sports adaptés

Organisé par

Fondation des sports adaptés

À propos de cet événement

Participant vélo de montagne adapté - Sentiers du Moulin

99 Chem. du Moulin

Lac-Beauport, QC G3B 0E1

22 juillet 2026 (10h à midi)
60 $
Réservé aux membres

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

22 juillet de 10h à midi

Sentiers du MoulIn

99 Chem. du Moulin, Lac-Beauport, QC G3B 0E1

23 juillet 2026 (10h à midi)
60 $
Réservé aux membres

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

22 juillet de 10h à midi

Sentiers du MoulIn

99 Chem. du Moulin, Lac-Beauport, QC G3B 0E1

29 juillet 2026 (10h à midi)
60 $
Réservé aux membres

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

22 juillet de 10h à midi

Sentiers du MoulIn

99 Chem. du Moulin, Lac-Beauport, QC G3B 0E1

30 juillet 2026 (10h à midi)
60 $
Réservé aux membres

Modèle de vélo 100% électrique de marque Bowhead Reach

22 juillet de 10h à midi

Sentiers du MoulIn

99 Chem. du Moulin, Lac-Beauport, QC G3B 0E1

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