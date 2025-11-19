PARTICIPANTS AUTONOME Ski alpin adapté 2026

PARTICIPANT AUTONOME Bromont 9 janvier
40 $

Lieu : Bromont P5, montagne d'expériences
Date : Vendredi 9 janvier

Horaire : 13h à 16h

PARTICIPANT AUTONOME Bromont 16 janvier
40 $

Lieu : Bromont P5, montagne d'expériences
Date : Vendredi 16 janvier

Horaire : 13h à 16h

PARTICIPANT AUTONOME Bromont 30 janvier
40 $

Lieu : Bromont P5, montagne d'expériences
Date : Vendredi 30 janvier

Horaire : 13h à 16h

PARTICIPANT AUTONOME Bromont 13 février
40 $

Lieu : Bromont P5, montagne d'expériences
Date : Vendredi 13 février

Horaire : 13h à 16h

PARTICIPANT AUTONOME Owl's Head 15 mars
40 $

Lieu : Mont Owl's Head

Date : Dimanche 15 mars

Horaire : 9h à 15h

DEMANDE sortie privée autonome Bromont
Gratuit

Si vous n'avez pas de disponibilités lors des dates du programme régulier, veuillez indiquer vos disponibilités pour une sortie privée.


*Il n'a pas de garantie que nous allons être en mesure de vos trouver un moment pour skier basé sur cette demande.

