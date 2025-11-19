PARTICIPANTS Ski alpin adapté Bromont 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Bromont P5, montagne d'expériences
500 Chem. Huntington, Bromont, QC J2L 2B7
Date : Samedi 10 janvier
Horaire : 9h à 12h
Date : Samedi 31 janvier
Horaire : 9h à 12h
Date : Samedi 14 mars
Horaire : 9h à 12h
Date : Samedi 21 mars
Horaire : 9h à 12h
Si vous n'avez pas de disponibilités lors des dates du programme régulier, veuillez indiquer vos disponibilités pour une sortie privée.
*Il n'a pas de garantie que nous allons être en mesure de vos trouver un moment pour skier basé sur cette demande.
