PARTICIPANTS Programme régulier adapté 4 semaines Stoneham

600 Chem. du Hibou

Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C, Canada

Session à la carte approuvée par la responsable de programme
80 $

Centre de Ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3

Heure et date déterminées selon votre échange courriel avec la responsable de programme

Session à la carte le Relais (sur semaine seulement)
80 $

Centre de ski le Relais
1084 Bd du Lac, Lac-Beauport, QC G3B 2P9

Heure et date déterminées selon votre échange courriel avec la responsable de programme

PARTICIPANT Stoneham GROUPE A 9h00 à 10h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
3 janvier
17 janvier
31 janvier
14 février

PARTICIPANT Stoneham GROUPE A 11h00 à 12h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
3 janvier
17 janvier
31 janvier
14 février

PARTICIPANT Stoneham GROUPE A 9h30 à 12h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
3 janvier
17 janvier
31 janvier
14 février

Réservé aux participants ayant l'autorisation et la capacité de faire une leçon de 3h

PARTICIPANT Stoneham GROUPE B 9h00 à 10h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
10 janvier
24 janvier
7 février
21 février

PARTICIPANT Stoneham GROUPE B 11h00 à 12h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
10 janvier
24 janvier
7 février
21 février

PARTICIPANT Stoneham GROUPE B 9h30 à 12h30
320 $

Centre de ski Stoneham
600 Chem. du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC G3C 1T3
10 janvier
24 janvier
7 février
21 février

PARTICIPANT Stoneham 8 semaines 9h30 à 12h30
480 $

Sous approbation du superviseur de programme.

Liste d'attente
Gratuit

J'aimerais être sur la liste d'attente du programme régulier.
Merci de me contacter si une place se libère.

