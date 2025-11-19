PARTICIPANTS Ski alpin adapté Owl's Head 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 11 janvier
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 18 janvier
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 25 janvier
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 8 février
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 8 février
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 22 février
Horaire : 9h à 15h
Lieu : 40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0
Date : Dimanche 8 mars
Horaire : 9h à 15h
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!