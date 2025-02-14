Participation SDK (unique)

Ce "billet" correspond à votre prix de participation à la journée carrière ! De plus, votre présence à la journée carrière vous donne accès gratuitement à la soirée réseautage qui n'est donc pas inclus dans le prix.
Ce "billet" correspond à votre prix de participation à la journée carrière ! De plus, votre présence à la journée carrière vous donne accès gratuitement à la soirée réseautage qui n'est donc pas inclus dans le prix.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!