Chroniques d'Akéras

Chroniques d'Akéras

Partie 4 2025

941 Rang de la Seigneurie

Sainte-Émélie-de-l'Énergie, QC J0K 2K0, Canada

Billet adulte - 2 jours
60 $

16 ans et plus.

Billet adulte - 1 jour
40 $

16 ans et plus.

Billet adolescent - 2 jours
60 $

14 et 15 ans.

Billet adolescent - 1 jour
40 $

14 et 15 ans.

Billet préadolescent - 1 ou 2 jours
30 $

12 et 13 ans.

Billet enfant - 1 ou 2 jours
15 $

3 à 12 ans.

Soirée taverne ou arriver le vendredi soir
20 $
Louer un lit à l'auberge - Chambre 1
15 $

Chambre de quatre lits au total, située au premier étage.

Louer un lit à l'auberge - Chambre 2
15 $

Chambre de six lits au total, située au premier étage.

Louer un lit à l'auberge - Chambre 3
15 $

Chambre de cinq lits au total, située au deuxième étage.

Louer un lit à l'auberge - Chambre 4
15 $

Chambre de cinq lits au total, située au deuxième étage.

Louer un lit à l'auberge - Chambre 5
15 $

Chambre de cinq lits au total, située au deuxième étage.

Louer un lit à l'auberge - Chambre 6
15 $

Chambre de cinq lits au total, située au deuxième étage.

