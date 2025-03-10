GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec
Partie de sucre 2025
321 Rang St Charles
Saint-Prosper, QC G0X 3A0, Canada
Membre du GRIS ou Trans MCQ
CA$20
Partie de sucre du GRIS Dimanche 13 avril 2025 à 13h (heure du service) Accueil à partir de 12h30
Non membre
CA$32
Partie de sucre du GRIS Dimanche 13 avril 2025 à 13h (heure du service) Accueil à partir de 12h30
3 à 12 ans
CA$12.50
Partie de sucre du GRIS Dimanche 13 avril 2025 à 13h (heure du service) Accueil à partir de 12h30
2 ans et moins (assis à table)
free
Partie de sucre du GRIS Dimanche 13 avril 2025 à 13h (heure du service) Accueil à partir de 12h30
