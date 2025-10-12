Party annuel des Courailleurs 2025

41 Rue Arthur Riendeau

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2A5, Canada

Billet MEMBRE 10 ans et + et adulte
CA$10

Votre billet vous donnera droit à :
Repas cochon braisé et /ou boeuf braisé, patate au four, salades, café/thé/tisane, dessert.
Apportez votre vin, bière ou boissons sans alcool.
Nombreux prix de présence pour les membres.

Billet MEMBRE Enfant 10 ans et moins
CA$1

Votre billet vous donnera droit à :
Repas cochon braisé et /ou boeuf braisé, patate au four, salades, café/thé/tisane, dessert.
Limonade ou jus

Billet NON-MEMBRE Adulte
CA$30

Votre billet vous donnera droit à :
Repas cochon braisé et /ou boeuf braisé, patate au four, salades, café/thé/tisane, dessert
Apportez votre vin, bière ou boissons sans alcool.

Billet NON-MEMBRE Enfant 10-17 ans
CA$15

Votre billet vous donnera droit à :
Repas cochon braisé et /ou boeuf braisé, patate au four, salades, café/thé/tisane, dessert
Limonade ou jus

Billet NON-Membre Enfant 10 ans ou moins
CA$5

Votre billet vous donnera droit à :
Repas cochon braisé et /ou boeuf braisé, patate au four, salades, café/thé/tisane, dessert
Limonade ou jus

