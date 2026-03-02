Annuel de design

Organisé par

Annuel de design

À propos de cet événement

Party de dévoilement de l'Annuel 2026 x Party de mi-session

151 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X 1H5, Canada

Admission générale
Gratuit

Billet gratuit – entrée seulement
Ce billet n’inclut pas de consommation.

Avec consommation
14 $

Profitez d’un rabais exclusif en incluant une première consommation avec votre billet.
Comprend 1 boisson au choix : bière, cocktail de base ou cocktail spécial de la soirée.
Taxes et pourboire inclus.


Tous les détenteurs de billets sont automatiquement inscrits au tirage pour gagner un bundle de notre nouvelle merch.

Ajouter un don pour Annuel de design

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!