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Karoline Boucher

À propos des adhésions

PARTY DE FÊTE 70 ANS DE JACQUES BOISSINOT

CONFIRMATION DE PRÉSENCE - Repas méchoui
30 $

Pas d'expiration

Je serai présent et je veux l'option Méchoui en guise de repas.


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CONFIRMATION DE PRÉSENCE - Repass végétarien
30 $

Pas d'expiration

Je serai présent et je veux l'option végétarienne en guise de repas.


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NON PRÉSENT, MAIS PARTICIPANT
Gratuit

Pas d'expiration

Je ne serai pas présent, mais je veux envoyer un message vidéo.


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NON PRÉSENT, NON PARTICIPANT
Gratuit

Pas d'expiration

Je ne serais pas présent, ni fournirai de message vidéo.


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