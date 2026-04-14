Party de fin de saison 2026

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À propos de cet événement
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Poutine au porc effiloché (frites, fromage en grains, sauce poutine et sauce BBQ)
Burger de bœuf avec bacon, cheddar, rondelle d'oignon, laitue et sauce Greg's avec frites
2 tacos de brisket de bœuf avec chou rouge mariné, oignons verts, jalapenos et sauce ranch avec frites
Pain brioché, sauce jalapeno, galette de patate douce, fromage cheddar végé, légumes rôtis et laitue avec frites
Poutine au porc effiloché (frites, fromage en grains, sauce poutine et sauce BBQ)
Burger de bœuf avec bacon, cheddar, rondelle d'oignon, laitue et sauce Greg's avec frites
2 tacos de brisket de bœuf avec chou rouge mariné, oignons verts, jalapenos et sauce ranch avec frites
Pain brioché, sauce jalapeno, galette de patate douce, fromage cheddar végé, légumes rôtis et laitue avec frites
Burger de bœuf avec fromage, laitue et ketchup avec frites
Burger de bœuf avec fromage, laitue et ketchup avec frites
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