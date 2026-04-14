Ringuette Vallée du Richelieu

Organisé par

Ringuette Vallée du Richelieu

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Ventes fermées

Party de fin de saison 2026

799 Rue Lajeunesse

Beloeil, QC J3G 6H3, Canada

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Billet Adulte - Repas Poutine porc effiloché
28 $

Poutine au porc effiloché (frites, fromage en grains, sauce poutine et sauce BBQ)

Billet Adulte - Repas Greg's burger
28 $

Burger de bœuf avec bacon, cheddar, rondelle d'oignon, laitue et sauce Greg's avec frites

Billet Adulte - Repas Tacos de brisket
28 $

2 tacos de brisket de bœuf avec chou rouge mariné, oignons verts, jalapenos et sauce ranch avec frites

Billet Adulte - Repas Burger Végé
28 $

Pain brioché, sauce jalapeno, galette de patate douce, fromage cheddar végé, légumes rôtis et laitue avec frites

Billet Joueuse - Repas Poutine porc effiloché
22 $

Poutine au porc effiloché (frites, fromage en grains, sauce poutine et sauce BBQ)

Billet Joueuse - Repas Greg's burger
22 $

Burger de bœuf avec bacon, cheddar, rondelle d'oignon, laitue et sauce Greg's avec frites

Billet Joueuse - Repas Tacos de brisket
22 $

2 tacos de brisket de bœuf avec chou rouge mariné, oignons verts, jalapenos et sauce ranch avec frites

Billet Joueuse - Repas Burger Végé
22 $

Pain brioché, sauce jalapeno, galette de patate douce, fromage cheddar végé, légumes rôtis et laitue avec frites

Billet Joueuse - Repas Burger (Menu enfant)
15 $

Burger de bœuf avec fromage, laitue et ketchup avec frites

Billet Enfant - Repas Burger (Menu enfant)
18 $

Burger de bœuf avec fromage, laitue et ketchup avec frites

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