Party de fin de session

Association générale des étudiant.e.s en psychoéducation de l'Université de Montréal

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1439 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3G 1S6, Canada

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Admission des étudiant.es membres
16 $

Première vague : réservée exclusivement aux membres de l’AGÉPEUM.
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.

Admission des +1
22 $

Deuxième vague : réservée exclusivement aux invités des membres de l’AGÉPEUM.
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.

Ouvert à tous.tes
30 $

Troisième vague : ouvert à toutes et à tous!
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.

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