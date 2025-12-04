Party de fin de session

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À propos de cet événement
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Première vague : réservée exclusivement aux membres de l’AGÉPEUM.
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.
Deuxième vague : réservée exclusivement aux invités des membres de l’AGÉPEUM.
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.
Troisième vague : ouvert à toutes et à tous!
Ton billet inclut l’entrée, le coatcheck, ainsi qu’une consommation gratuite à ton arrivée.
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