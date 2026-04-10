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Party années 2000!!!

429 Ave Viger E

Montréal, QC H2L 2N9, Canada

AÉÉCUM (Crimino) - 1ère vague
15 $

Billet pour les étudiant.e.s de criminologie

AGÉEPUM (psycho-neuro) - 1ère vague
15 $

Billet pour les étudiant.e.s de psychologie et neuroscience cognitive

AÉÉCUM (Crimino) - 2e vague
20 $

Billets pour les étudiant.e.s de criminologie et leur +1

AGÉEPUM (psycho-neuro) - 2e vague
20 $

Billet pour les étudiant.e.s de psychologie et neuroscience cognitive et leur +1

AGÉEPUM ou AÉÉCUM
20 $

Billet pour les étudiant.e.s de criminologie, psychologie et neuroscience cognitive ainsi que leur +1

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