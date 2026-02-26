Organisé par
À propos de cet événement
Montréal, QC H2L 3T1, Canada
Party de Financement de L'Avant-Scène à thématique GREAT GATSBY! 💃
Vendredi 13 mars 2026 (21h30-2h)
Voici quelques informations quant à la soirée exceptionnelle que tu t'apprêtes à vivre :
- Le party commence à 21h30
- Le karaoké commence à 22h30
- L'événement se termine à 2am
- Le vestiaire est inclus et gratuit
- Le bar est CASH SEULEMENT
- Il y aura des tirages de prix de présence tout au long de la soirée
- Le moodboard sera dévoilé dans quelques jours sur nos réseaux sociaux
- Bien qu'il y aura également de la musique au cours de la soirée, il s’agit avant tout d'un party karaoké!
- Tous les fonds récoltés iront à la réalisation de notre tout premier spectacle. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour assister à celui-ci en mai prochain!
De la part de tout le comité, merci de nous encourager ❤️
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!