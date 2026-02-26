Party de Financement de L'Avant-Scène à thématique GREAT GATSBY! 💃





Vendredi 13 mars 2026 (21h30-2h)





Voici quelques informations quant à la soirée exceptionnelle que tu t'apprêtes à vivre :





- Le party commence à 21h30

- Le karaoké commence à 22h30

- L'événement se termine à 2am

- Le vestiaire est inclus et gratuit

- Le bar est CASH SEULEMENT

- Il y aura des tirages de prix de présence tout au long de la soirée

- Le moodboard sera dévoilé dans quelques jours sur nos réseaux sociaux

- Bien qu'il y aura également de la musique au cours de la soirée, il s’agit avant tout d'un party karaoké!

- Tous les fonds récoltés iront à la réalisation de notre tout premier spectacle. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour assister à celui-ci en mai prochain!





De la part de tout le comité, merci de nous encourager ❤️