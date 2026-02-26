L'Avant-Scène UQAM

Organisé par

L'Avant-Scène UQAM

À propos de cet événement

Party de Financement de L'Avant-Scène

M Montréal Bar : 1245 Rue Saint-André

Montréal, QC H2L 3T1, Canada

Admission générale
10 $

Party de Financement de L'Avant-Scène à thématique GREAT GATSBY! 💃


Vendredi 13 mars 2026 (21h30-2h)


Voici quelques informations quant à la soirée exceptionnelle que tu t'apprêtes à vivre :


- Le party commence à 21h30

- Le karaoké commence à 22h30

- L'événement se termine à 2am

- Le vestiaire est inclus et gratuit

- Le bar est CASH SEULEMENT

- Il y aura des tirages de prix de présence tout au long de la soirée

- Le moodboard sera dévoilé dans quelques jours sur nos réseaux sociaux

- Bien qu'il y aura également de la musique au cours de la soirée, il s’agit avant tout d'un party karaoké

- Tous les fonds récoltés iront à la réalisation de notre tout premier spectacle. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour assister à celui-ci en mai prochain!


De la part de tout le comité, merci de nous encourager ❤️

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