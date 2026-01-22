Association générale des étudiant.e.s en psychoéducation de l'Université de Montréal

Organisé par

Association générale des étudiant.e.s en psychoéducation de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Party de St-Valentin

1439 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H3G 1S6, Canada

Billets - Membres de l'AGÉPEUM (psychoéducation)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AGÉPEUM (psychoéducation). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AGÉPEUM (psychoéducation)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AGÉPEUM (psychoéducation). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉBUM (biologie)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉBUM (biologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉBUM (biologie)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉBUM (biologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AEDCUM (chimie)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AEDCUM (chimie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AEDCUM (chimie)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AEDCUM (chimie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉÉCUM (criminologie)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉÉCUM (criminologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉÉCUM (criminologie)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉÉCUM (criminologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉÉPUM (Écopol)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉÉPUM (Écopol). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉÉPUM (Écopol)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉÉPUM (Écopol). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉTSUM (travail social)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉTSUM (travail social). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉTSUM (travail social)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉTSUM (travail social). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AEPSUM (psycho-socio)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AEPSUM (psycho-socio). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AEPSUM (psycho-socio)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AEPSUM (psycho-socio). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉDIROUM (iro)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉDIROUM (iro). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉDIROUM (iro)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉDIROUM (iro). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AÉLUM (linguistique)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AÉLUM (linguistique). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AÉLUM (linguistique)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AÉLUM (linguistique). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AGÉÉPUM (psychologie)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AGÉÉPUM (psychologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AGÉÉPUM (psychologie)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AGÉÉPUM (psychologie). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets - Membres de l'AEMSUM (mathématiques)
15 $

Ce billet est réservé aux membres de l'AEMSUM (mathématiques). Il inclut le vestiaire et une consommation.

Billets +1 de l'AEMSUM (mathématiques)
17 $

Ce billet est réservé aux +1 des membres de l'AEMSUM (mathématiques). Il inclut le vestiaire et une consommation.

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