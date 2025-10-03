PARTY D'HALLOWEEN

1111 Rue Lapierre

LaSalle, QC H8N 2J4, Canada

Admission générale
10 $

Le billet qui te donne accès à ton party d'Halloween!!!! Arrive avant 23h pour garantir ta place, l'accueil ferme après! Le party dure jusqu'à 3AM!!! ***On fait tirer une paire de billets pour Igloofest parmi toutes les personnes qui achètent leur billet avant le party!

3 pour 20$
20 $
C'est un billet groupe, il inclut 3 billets

Viens avec ta gang pour un gros rabais sur le prix du billet, inclut une boisson gratuite pour chaque personne du trio ! Arrivez avant 23h00, l'acceuil ferme après ! Le party dure jusqu'à 3AM!!!

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!