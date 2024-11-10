Party du jour de l’An - Congrès des Pays d’en haut et Congrès Éclosion

Rue Amireault

L'Épiphanie, QC J5X, Canada

Pré inscription et buffet
CA$35
Incluant l’entrée et le buffet Enfants 12 ans et moins - Gratuit
Pré inscription seulement
CA$15
Entrée seulement Enfants 12 ans et moins - Gratuit
Inscription seulement - Le jour de l’activité
CA$20
Entrée seulement - Jour de l’activité Enfants 12 ans et moins - Gratuit
Inscription et buffet - Le jour de l’activité
CA$40
Entrée et buffet - Jour de l’activité Enfants 12 ans et moins - Gratuit

common:zeffyTipDisclaimerTicketing