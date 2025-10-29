École secondaire Henri-Dunant

Party Noël

623 Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2J1, Canada

Tartare de bœuf + frites
55 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Tartare de saumon + frites
55 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Linguinis aux fruits de mer
55 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Bavette de boeuf + frites+ légumes
64 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Jarret d'agneau + frites + légumes
64 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Jarret d'agneau + purée douce + légumes
64 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Général Tao (poulet) + riz + légumes
43 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Général Tao (tofu) + riz + légumes
43 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Taco (poulet) + frites
42 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

Taco (tofu) + frites
42 $

Entrée

Soupe ou salade jardinière/césar aux choix.


Les taxes et le pourboire sont inclus dans les prix. Seulement votre vin/bière à apporter.

