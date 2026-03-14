Pas à Pas pour l'espoir

À propos de cet événement
Tous les billets achetés sont non remboursables et non échangeables. Toutes les ventes sont finales. Cette politique
s’applique notamment en raison du fait que les profits générés par l’événement sont remis à un organisme à but non
lucratif (OBNL).
L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé en raison
des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition
météorologique défavorable.
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