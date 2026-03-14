Pas à Pas pour l'espoir

Tous les billets achetés sont non remboursables et non échangeables. Toutes les ventes sont finales. Cette politique

s’applique notamment en raison du fait que les profits générés par l’événement sont remis à un organisme à but non

lucratif (OBNL).





L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé en raison

des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition

météorologique défavorable.