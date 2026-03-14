Pas à Pas pour l'espoir

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Pas à Pas pour l'espoir

À propos de cet événement

Pas à Pas pour l'espoir

365 Av. Landry

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2X 2P6, Canada

Olympiades
10 $

Tous les billets achetés sont non remboursables et non échangeables. Toutes les ventes sont finales. Cette politique

s’applique notamment en raison du fait que les profits générés par l’événement sont remis à un organisme à but non

lucratif (OBNL).


L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé en raison

des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition

météorologique défavorable.

Course 1km
10 $

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s’applique notamment en raison du fait que les profits générés par l’événement sont remis à un organisme à but non

lucratif (OBNL).


L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé en raison

des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition

météorologique défavorable.

Course 1km + Olympiades
15 $

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s’applique notamment en raison du fait que les profits générés par l’événement sont remis à un organisme à but non

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L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Aucun remboursement, échange ou crédit ne sera accordé en raison

des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition

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Course 5km
20 $

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des conditions météorologiques, incluant notamment la pluie, le vent, la chaleur, le froid ou toute autre condition

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Course 5km + Olympiades
25 $

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Course 8km
25 $

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Course 8km + Olympiades
30 $

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