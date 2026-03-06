Club Raspoutine

Organisé par

Club Raspoutine

À propos de cet événement

Passe 3x(Ichor on the Skinwalker)

Passe générale
40 $

Transférable, non remboursable.

Admission aux 3 parties (13,16,17 mars)


En choissisant cette passe, vous payez pour le forfait général de la partie du Morrin Centre. ( admission et consommation avec ou sans alcool.)

Passe VIP
50 $

Transférable, non remboursable.

Admission aux 3 parties (13,16,17 mars)


En choissisant cette passe, vous payez pour le forfait VIP de la partie du Morrin Centre. ( mini-visite de la prison, admission et consommation avec ou sans alcool.)

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