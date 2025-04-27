Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok 2025

Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Adulte
CA$5
Adulte (18 ans et +)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Famille
CA$12
Famille (2 adultes et 3 juniors)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
Passe Journalière Fatbike/raquette/skihok - Junior
CA$3
Junior (13 à 17 ans)
* Ce tarif vous permet d’accéder au sentiers de raquettes et de fatbike et de randonnée, pour la journée de l’achat. Notez qu’il ne vous est pas permis de marcher en bottes dans nos sentiers durant l’hiver. cela endommage les sentiers.
