Passe VIP Weekend Phoenix Montréal 2025

Inclus: -5 consommations valides dans les établissements participants (Stud, Aigle Noir, et/ou à la soirée au Bain Mathieu), -Participation à trois ateliers BDSM au donjon OPALACE, le samedi 11 octobre après-midi **, -Accès à la zone VIP lors du Concours au Bain Mathieu, le samedi 11 octobre en début de soirée, -Billet pour le Party Pitbull, au Bain Mathieu, le samedi 11 octobre en fin de soirée, -Billet et repas pour le Brunch de la Victoire, au Saloon Bistro Bar, le dimanche 12 octobre

Inclus: -5 consommations valides dans les établissements participants (Stud, Aigle Noir, et/ou à la soirée au Bain Mathieu), -Participation à trois ateliers BDSM au donjon OPALACE, le samedi 11 octobre après-midi **, -Accès à la zone VIP lors du Concours au Bain Mathieu, le samedi 11 octobre en début de soirée, -Billet pour le Party Pitbull, au Bain Mathieu, le samedi 11 octobre en fin de soirée, -Billet et repas pour le Brunch de la Victoire, au Saloon Bistro Bar, le dimanche 12 octobre

Plus de détails...