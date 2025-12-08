Passeport 2e Semaine de la critique de Montréal

Organisé par
Passeport pour toutes les séances de la Semaine de la critique de Montréal.
Passport for all screenings of the Montréal Critics' Week.
Passeport pour toutes les séances de la Semaine de la critique de Montréal. Une preuve d'âge ou de scolarité vous sera demandée par courriel.
Passport for all screenings of the Montréal Critics' Week.
You will be asked for proof of age or education by email.
