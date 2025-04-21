PASSEPORT Festival Mauricie Arts Vivants - 3ème édition
2530 Chemin St Édouard
Saint-Mathieu-du-Parc, QC G0X 1N0, Canada
Admission générale
CA$180
Accès à toutes les activités du Festival. Réservation obligatoire pour tous les spectacles. Nous communiquerons avec vous pour connaître vos choix. Le prix du passeport correspond à une réduction de 50% sur l'ensemble des billets.
