Maîtres virtuoses, la justice au diapason

À propos de cet événement
• Un (1) billet pour le concert • Accès au cocktail dînatoire avant et après le concert • Accès à la Salle D'Youville et au Foyer où seront présentées les œuvres de l'encan • Reçu pour usage fiscal de 250$
• Dix (10) billets pour le concert • Mêmes privilèges que le billet à l'unité • Reçu pour usage fiscal de 1750$
• Dix (10) billets pour le concert • Mêmes privilèges que le billet à l'unité • Une (1/2) demi-page de publicité de votre entreprise dans le programme souvenir de la soirée • Mention de votre entreprise : -Dans le programme souvenir de la soirée -Sur le panneau de remerciement présenté à l’entrée de la salle de concert -Au tableau d’honneur sur le site Internet des Violons du Roy -Dans le tableau des donateurs du rapport annuel des Violons du Roy
• Dix (10) billets pour le concert • Mêmes privilèges que le billet à l'unité • Une rencontre exclusive avec les artistes à la suite du concert • Une (1) page de publicité de votre entreprise dans le programme souvenir de la soirée • Mention de votre entreprise : -Dans le programme souvenir de la soirée -Sur le panneau de remerciement présenté à l’entrée de la salle de concert -Au tableau d’honneur sur le site Internet des Violons du Roy -Dans le tableau des donateurs du rapport annuel des Violons du Roy -Dans les publications de nos réseaux sociaux • Possibilité de prendre la parole au cocktail • Possibilité d’installer une bannière corporative autoportante dans le hall de la salle Raoul-Jobin
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!