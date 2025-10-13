Aviron Lachine

Aviron Lachine

Pastaviron 2025

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8S 4B7, Canada

Billet individuel
40 $

Entrée :  

Potage de légumes du moment

 

Plat Principal :  

Linguini  

Choisissez votre sauce préférée :  

- Sauce à la viande

- Sauce tomate aux légumes,

 

Accompagné de votre choix :

- Boulettes de viande

- Boulettes végé

 

Servi avec du pain croustillant pour accompagner chaque bouchée.

 

Desserts : 

Table à Dessert  

Une sélection de délices faits maison apportés bénévolement par nos amis et membres de la communauté. Desserts variés pour satisfaire toutes les envies ! 

 

Boissons :

Une consommation gratuite  

Choisissez soda, eau , jus, Vin et Bière  

disponibles à la vente pour accompagner votre repas.

Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

Billet double
75 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Pour 2 personnes

Billet familial
150 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Pour 4 personnes
Table complète
275 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Pour 8 personnes
