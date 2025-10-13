Pastaviron 2025

Pour 2 personnes

Entrée :

Potage de légumes du moment

Plat Principal :

Linguini

Choisissez votre sauce préférée :

- Sauce à la viande

- Sauce tomate aux légumes,

Accompagné de votre choix :

- Boulettes de viande

- Boulettes végé

Servi avec du pain croustillant pour accompagner chaque bouchée.

Desserts :

Table à Dessert

Une sélection de délices faits maison apportés bénévolement par nos amis et membres de la communauté. Desserts variés pour satisfaire toutes les envies !

Boissons :

Deux consommation gratuite

Choisissez soda, eau , jus, Vin et Bière disponibles à la vente pour accompagner votre repas.



Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001