Pastaviron 2025

Lachine, QC H8S 4B7, Canada
Entrée :
Potage de légumes du moment
Plat Principal :
Linguini
Choisissez votre sauce préférée :
- Sauce à la viande
- Sauce tomate aux légumes,
Accompagné de votre choix :
- Boulettes de viande
- Boulettes végé
Servi avec du pain croustillant pour accompagner chaque bouchée.
Desserts :
Table à Dessert
Une sélection de délices faits maison apportés bénévolement par nos amis et membres de la communauté. Desserts variés pour satisfaire toutes les envies !
Boissons :
Une consommation gratuite
Choisissez soda, eau , jus, Vin et Bière
disponibles à la vente pour accompagner votre repas.
Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001
Pour 2 personnes
Boissons :
Pour 4 personnes
Boissons :
Pour 8 personnes
Boissons :
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!